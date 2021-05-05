Chelsea - Real Madrid maçı iddaa oranları için tıklayın!

Frank Lampard'ın yerine Thomas Tuchel'i göreve getirip ciddi bir çıkış yakalayan Chelsea, Premier Lig'de 4. sıraya kadar tırmanırken Devler Ligi'nde de finalin kapısına dayandı. Madrid'de 1-1 biten maçın rövanşında Mateo Kovacic dışında takımda önemli bir eksik yok. Son 6 resmi maçı kaçıran Hırvat futbolcunun durumu maç saati netleşecek. Tuchel ilk maçta en ileride Timo Werner'i başlattı, arkasına Mason Mount ve Christian Pulisic dikti. Pulisic golünü de attı ama sarı kartlı olduğu için 66'dan sonra en ileride Kai Havertz'i, arkasında Mount ve Hakim Ziyech izledik. Hücum üçlüsü nasıl olacak yine belirsiz ancak diğer 8 ismi bir çırpıda sayabiliriz. Kalede Edouard Mendy, önünde "Christensen, Thiago Silva, Rüdiger" oynayacak, orta dörtlü "Azpilicueta, Jorginho, Kante & Chilwell" olacak.

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La Liga'da son 4 haftaya girerken yoğun bir şampiyonluk yarışının içinde olan Real Madrid, Londra'ya gelirken sakatlıkları bulunan Raphael Varane, Dani Carvajal ve Lucas Vazquez'i getirmedi. Kaptan Sergio Ramos hem sakatlık hem de koronavirüsle mücadele ettikten sonra yeniden kadroda ve ilk 11'de olacak. Aynı şekilde Federico Valverde de... Yerel seçimlerde sandık görevi olduğu ortaya çıkan Marcelo da, görevini başka birine devredip deplasman kafilesinde yerini aldı. TD Zinedine Zidane; "Şampiyonlar Ligi'nin bu aşamasında karşımıza neyin çıkabileceğini bilerek bu maça hazırlandık. Mayıs ayındayız ve önümüzde kazanılacak iki kupa var, varımızı yoğumuzu ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Chelsea'nin iç sahada Thomas Tuchel yönetiminde oynadığı 12 resmi maçının 11'i "2.5 ALT" bitti.

- Chelsea, ilk maçını deplasmanda kaybetmediği son 7 Şampiyonlar Ligi eleme turunun 5'inde yoluna devam etti.

- Real Madrid son 6 resmi maçının 5'inde gol yemedi. Yediği tek gol Chelsea'den, Madrid'deki ilk maç...

- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına konuk olduğu son 4 maçı kazanamadı. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Chelsea kazanır" oldu! %20'lik kesim Tuchel yönetimindeki Londra ekibine 1-1'in rövanşında güveniyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.