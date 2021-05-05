Chelsea - Real Madrid maçı (CANLI)

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin finaldeki rakibi bu gece belli oluyor. 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon öncesi yarı final rövanşında Chelsea, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol devi Real Madrid'i İngiltere'de ağırlıyor. Chelsea'de Kovacic, Real'de Carvajal, Vazquez ve Varane yok. Konuk ekipte sandık görevlisi olduğu için rövanşa gitmeme durumu olan Marcelo da sorunu çözüldükten sonra kafileye dahil edildi. Seçim merkezine giden Brezilyalı sol bek, burada bir süre görevini icra ettikten sonra yerine bakacak yedek kişinin sorumluluğu üstlenmesiyle rahat bir nefes aldı.

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Chelsea - Real Madrid ilk 11'ler:

Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell; Mount, Werner; Havertz

Real Madrid: Courtois; Militao, Nacho, Ramos, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Vinicius, Hazard, Benzema

İşte tur ihtimalleri...

90 dakikanın 1-1 bitmesi halinde karşılaşma uzayacak. Golsüz beraberlik, Chelsea'ye turu getiriyor. Ancak 2 gol ve üstü (2-2 ve 3-3 gibi) her türlü skor eşitliğinde bu kez deplasmanda daha fazla gol atan Real, adını finale yazdıracak.

Chelsea - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Stamford Bridge'de oynanan Chelsea - Real Madrid maçını Daniele Orsato yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan dev maç beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara geliyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde.