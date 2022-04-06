Chelsea - Real Madrid l Analiz

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk tur maçında Chelsea, Real Madrid'i konuk edecek.

Premier Lig'e güzel bir başlangıç yapan Cheslsea'de işler tersine dönmüş durumda. Ligde şampiyonluk iddiası kalmayan İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi ve FA Cup hedefi bulunuyor. Avrupa kupalarındaki başarısını ligde gösteremeyen Chelsea, son olarak evinde ağırladığı Brentford’a karşı 4-1 mağlup oldu.

Real Madrid ise bir önceki tur Fransa ekibi Paris Saint-Germain'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Benzema’nın üstün performansı Madrid ekibi için büyük bir avantaj. Maça direk etki eden başarılara imza atan Fransız golcü, son olarak Celta Vigo karşısında alınan galibiyetin baş mimarı oldu.

Real Madrid son zamanlarda ortaya koyduğu hücum futbolu ile maçın favorisi olsa da ilk 45 dakikada dengeli bir futbol olması muhtemel. İngiliz ekibinin sert savunması ilk yarının berabere bitmesine neden olabilir.