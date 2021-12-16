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Chelsea Premier Lig'de son 5 iç saha maçını kaybetmedi

İngiltere Premier Ligi 17. hafta mücadelesinde, 36 puan 27 averaj ile 3. sırada yer alan Chelsea, 18 puan -8 averaj ile 14. sırada yer alan Everton ile karşı karşıya geliyor.

16 Aralık 2021, Perşembe 10:53 Son Güncelleme:
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Chelsea Premier Lig'de son 5 iç saha maçını kaybetmedi

Evinde son 5 iç saha maçını kaybetmeyen Chelsea evinde Everton ile karşılaşacak.

Maviler lig lideri ve son şampiyon Manchester City'nin 5, ikinci Liverpool'un sadece 1 puan gerisindeler.

Everton bu sezon beklentilerin altında kadı. Deplasmanda çıktığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Chelsea 11 golle en az gol yiyen 2. takım olurken, bu sene 21 golle kendi sahasında en fazla gol atan 2 takımdan biri.

Chelsea, bu sezon ritim tutturamayan Everton karşısında galibiyete yakın taraf.

Oran Analizi

Rakiplerine 10.5 oran verildiği toplam 3 maçta hiç kaybetmeyen Chelsea, 1.5 alt oranı 3.45 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst bitti.

Chelsea için TEK oranı 1.73 olduğunda toplam 4 maçın hepsi TEK bitti.

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