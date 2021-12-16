Evinde son 5 iç saha maçını kaybetmeyen Chelsea evinde Everton ile karşılaşacak.

Maviler lig lideri ve son şampiyon Manchester City'nin 5, ikinci Liverpool'un sadece 1 puan gerisindeler.

Everton bu sezon beklentilerin altında kadı. Deplasmanda çıktığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Chelsea 11 golle en az gol yiyen 2. takım olurken, bu sene 21 golle kendi sahasında en fazla gol atan 2 takımdan biri.

Chelsea, bu sezon ritim tutturamayan Everton karşısında galibiyete yakın taraf.

Oran Analizi

Rakiplerine 10.5 oran verildiği toplam 3 maçta hiç kaybetmeyen Chelsea, 1.5 alt oranı 3.45 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst bitti.

Chelsea için TEK oranı 1.73 olduğunda toplam 4 maçın hepsi TEK bitti.