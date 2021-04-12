Koronavirüs tedbirleri kapsamında yine İspanya'nın Sevilla kentindeki Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İngiliz ekibi Chelsea, bu kez ev sahibi olarak Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşacak. İngiliz ekibi, eski Beşiktaşlı Pepe'nin takımını ilk mücadelede 2-0 mağlup etmenin avantajıyla sahaya çıkacak. Turu geçen taraf yarı finalde; Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek. Chelsea'de hafif sakatlıkları bulunan Christensen ve Thiago Silva'nın oynaması beklenmiyor. Porto'da ise tek eksik sakatlığı bulunan Mouhamed Mbaye.

Chelsea - Porto maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak ve Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği Chelsea - Porto maçı TSİ 22.00'de başlayacak. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak müsabakanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Chelsea - Porto muhtemel 11'ler:

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Rüdiger, Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Chilwell, Mount, Havertz, Pulusic

Porto: Marchesin, Managa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Oliveira, Corona, Otavio, Marega, Taremi