Chelsea - Porto maçı ( CANLI )
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Chelsea ile Porto, kozlarını İspanya'da paylaşıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Chelsea, avantajını kullanıp tur biletini cebine koyma peşinde. Eski Beşiktaşlı Pepe'nin önderliğindeki Porto ise güçlü rakibi karşısında sürpriz arayacak. Chelsea - Porto maçı canlı anlatımı ve detayları haberimizde...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yine İspanya'nın Sevilla kentindeki Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İngiliz ekibi Chelsea, bu kez ev sahibi olarak Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşıyor. İngiliz ekibi, eski Beşiktaşlı Pepe'nin takımını ilk mücadelede 2-0 mağlup etmenin avantajıyla sahaya çıktı. Turu geçen taraf yarı finalde; Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek.
Chelsea - Porto ilk 11'ler belli oldu
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic, Havertz.
Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujić, Uribe, Sérgio Oliveira; Corona, Otávio; Marega
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