Chelsea - Porto maçı ( CANLI )

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yine İspanya'nın Sevilla kentindeki Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İngiliz ekibi Chelsea, bu kez ev sahibi olarak Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşıyor. İngiliz ekibi, eski Beşiktaşlı Pepe'nin takımını ilk mücadelede 2-0 mağlup etmenin avantajıyla sahaya çıktı. Turu geçen taraf yarı finalde; Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek.





Chelsea - Porto ilk 11'ler belli oldu

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic, Havertz.

Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujić, Uribe, Sérgio Oliveira; Corona, Otávio; Marega

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