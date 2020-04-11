İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fransız yıldızı N'Golo Kante ile yollarını ayırabilir.

Daily Mail'in haberine göre Chelsea; Real Madrid ve PSG'nin istediği Kante'yi uygun bir teklif karşılığında satmaya hazır.

İngiliz ekibi, 29 yaşında olan ve sözleşmesi 2023'te sona erecek Kante'yi gelecek planları doğrultusunda karlı bir şekilde elden çıkarmak istiyor.

Real Madrid'in Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, Kante'yi kadrosunda görmek isterken PSG de Fransız oyuncuyu ülkesine getirmek adına istekli durumda.