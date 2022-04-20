İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'nin takımdaki geleceği ile ilgili karar vermeye hazırlanıyor.

Team Talk'un haberine göre Michy Batshuayi'den bonservis geliri elde etmek isteyen Chelsea, sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan Belçikalı golcüyle sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.

5 Premier Lig takımının radarında

Batshuayi'ye Almanya, İtalya ve İspanya'dan da taliplerin olduğu belirtilirken en ciddi tekliflerin İngiltere'den gelebileceği aktarılanlar arasında yer aldı. Premier Lig ekipleri Wolves, Everton, Southampton, Brighton ve Leeds United, futbolcunun transferi için hamle yapmayı düşünüyor.

Beşiktaş devam etmek istiyor

Beşiktaş ise bu sezon 28 Süper Lig maçında 14 gol ve 5 asistlik performans gösteren Belçikalı golcüyü takımda tutmak istiyor.

Chelsea'de tutunamadı

2016 yılında 39 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadı. İki kez Crystal Palace'a, Borussia Dortmund'a, Valencia'ya ve son olarak ise Beşiktaş'a kiralık olarak gönderilen Belçikalı futbolcu, İngiliz ekibi ile yalnızca 77 maçta sahaya çıkarken, 25 gol ve 6 asist üretmişti.



