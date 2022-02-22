İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında Crystal Palace ile karşılaşan Chelsea maçtan 1-0 galip ayrılırken Chelsea’li Romelu Lukaku da bir rekora imza attı. Belçikalı yıldız Opta tarafından istatistiklerin kaydedilmeye başlandığı 2003-2004 sezonundan beri 90 dakika boyunca sahada kalan oyuncular arasında topa en az dokunan oyuncu oldu. Maç boyunca sadece 7 defa topa dokunabilen Romelu Lukaku bunların birini de başlama vuruşunda yaptı.

Maç sonunda Lukaku’yu nasıl daha fazla topla buluşturabileceği sorulan Thomas Tuchel, ‘’Ne yapabilirim bilmiyorum, bununla başa çıkmalıyız’’ şeklinde cevap verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Tuchel, ‘’Veriler ortada. Bizim oyunumuza dahil olamadı, bazen santrforlarda böyle oluyor. Özgüven konusunda zorlandıklarında iyi bir savunmaya karşı kendilerine yer bulmakta zorlanabiliyorlar. Bu ne bizim ne de Romelu’nun istediği değil aynı zamanda onunla ilgili şakalar yapıp gülmenin zamanı da değil’’ dedi.



