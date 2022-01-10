Chelsea menajeri Thomas Tuchel adını tarihe yazdırmak istiyor

Tottenham eşleşmenin ilk ayağında Chelsea ekibine 2-0 yenilerek 1993-94 sezonunda Aston Villa'nın ardından yarı final ilk ayağını birden fazla gol yedikten sonra Lig Kupası finaline ulaşan ikinci takım olmayı hedefliyor.

Geçen sezon FA Cup ve Şampiyonlar Ligi finallerine ulaşan Chelsea menajeri Thomas Tuchel, bir İngiliz takımını hem yerel kupa hem de Avrupa Kupası-Şampiyonlar Ligi'nin finaline taşıyacak sekizinci farklı teknik direktör olmak istiyor. Bunu başaran kulüp düzeyinde diğer isimler Bob Paisley, Brian Clough, Alex Ferguson, Rafael Benítez, Arsène Wenger, Avram Grant ve Pep Guardiola idi.

Tottenham, Lig Kupası'nda Chelsea'ye karşı evinde oynadığı beş maçın sadece birini kaybetti. Bu seride 2 galibiyet 2 beraberlik aldı. Eşleşmenin ilk ayağında misafir takım tur kapısını aralasa da Chelsea için zor maç olacak.