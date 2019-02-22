Chelsea menajeri Maurizio Sarri'den Roma açıklaması!

Chelsea menajeri Maurizio Sarri'nin Eusebio Di Francesco'nun yerine Roma'nın başına geçeceği iddia edilmişti. 60 yaşındaki İtalyan teknik adamdan söz konusu iddialarla ilgili açıklama geldi.

22 Şubat 2019, Cuma 15:17
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Chelsea menajeri Maurizio Sarri'den Roma açıklaması!

Chelsea'deki geleceği büyük tartışma konusu olan İtalyan menajer Maurizio Sarri'nin İngiliz ekibinden ayrılarak Roma'nın başına geçeceği iddia edilmişti.

İtalyan basını, Eusebio Di Francesco'nun yerine düşünülen Sarri'nin Londra'da Roma yöneticileriyle akşam yemeğinde bir araya geldiğini öne sürmüştü.

60 yaşındaki teknik adamsa konuyla ilgili yaptığı açıklamada çıkan iddiaları net bir şekilde yalanlayarak şunları söyledi:

"Franco Baldini ile akşam yemeği yediğim söyleniyor ama kendisi şu an Güney Afrika'da. Dolayısıyla onunla yemekte buluşmam imkansız. Öte yandan Chelsea'yle olan kontratım da devam ediyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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