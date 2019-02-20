Bournemouth'a 4-0, Manchester City'e de 6-0 mağlup olduktan sonra şampiyonluk potasından iyice uzaklaşan Chelsea'de menajer Maurizio Sarri'nin geleceği büyük tartışma konusu.

Hakkında takımdan ayrılacağına yönelik dedikodular çıkan 60 yaşındaki İtalyan teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Malmö maçı öncesinde geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Başkan Roman Abramovich ve yönetici Marina Granovskaia'yla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğinin altını çizen başarılı hoca, "Burada uzun süre kalacağımdan emin değilim ama uzun süre kalacakmış gibi çalışmak zorundayım." şeklinde konuştu.

Aksi hâlde görevini yerine getiremeyeceğini vurgulayan Sarri, takımın zor bir dönemden geçtiğini kabul ederek "Üst üste 3-4 maç kazanmamız gerekiyor. Tek çözüm bu." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler