Premier Lig'de transfer döneminin hareketli takımlarından Chelsea, sözleşme uzatacağı oyuncular için de harekete geçti. En son Armando Broja ile sözleşme uzatan İngiliz ekibinin yıldız futbolcu Mason Mount'un da kontratını yenilemek istediği iddia edildi.

Nicolò Schira'nın haberine göre Chelsea, Mason Mount'un 2024 yılında sona erecek sözleşmesini 2028'e kadar uzatmak için görüşmelerde bulunuyor ve taraflar arasında anlaşma yakın.

Altyapıdan yetişti

Chelsea altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, 31 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giyerken, geçtiğimiz sezon 53 maçta, 13 gol ve 16 asistlik performansa imza atmıştı.



