Chelsea Manuel Neuer için ısrarlı

Chelsea’de kaleci arayışı devam ediyor. Birçok ismi yakından takip eden İngiliz ekibi, listenin başına ise Manuel Neuer’i aldı.

Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 34 yaşındaki file bekçisi, 5 yıllık yeni bir kontrat istiyor. Alman ekibi ise tecrübeli eldivenin isteğine sıcak bakmıyor.

Bayern Münih'in bu tavrında, Schalke 04'ten Alexander Nübel'i renklerine bağlamasının da önemli rolü bulunuyor.

Bayvera ekibi, gelecek sezon kaleyi 23 yaşındaki Nübel'e emanet etmeyi planlıyor.

Kepa’nın performansından memnun olmayan Chelsea de bu durumdan faydalanmanın peşinde. Teknik direktör Frank Lampard, Neuer için şartların zorlanmasını istiyor.

Diğer yandan İngiliz ekibi, iç transfere de önem veriyor. Mavililerin, sözleşmesi 2022 sezonunda bitecek olan Antonio Rudiger ile 4 yıllık yeni bir kontrat konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kaynak: TRT SPOR