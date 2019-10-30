Chelsea - Manchester United canlı izle (Chelsea - United canlı yayın)

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge'de kozlarını paylaşıyor. Kritik 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

30 Ekim 2019, Çarşamba 22:42 Son Güncelleme:
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Chelsea - Manchester United canlı izle (Chelsea - United canlı yayın)

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge'de kozlarını paylaşıyor.  Üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ligde zirvenin uzağında kalan Manchester United, kupada yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi Chelsea ise son haftalarda yakaladığı çıkışı United karşısında sürdürmenin peşinde.

23.05'te başlayan mücadele beIN SPORTS Max ekranlarından izleyici ile buluşuyor.

CHELSEA - MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

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Chelsea - Manchester United ilk 11'ler:

Chelsea: Caballero, James, Zouma, Guehi, Alonso, Gilmour, Jorginho, Kovacic, Hudson, Pulusic, Batshuayi

Manchester United: Romero, Lindelöf, Maguire, Rojo, Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Williams, Lingard, James, Rashford

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