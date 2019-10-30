İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge'de kozlarını paylaşıyor. Üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ligde zirvenin uzağında kalan Manchester United, kupada yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi Chelsea ise son haftalarda yakaladığı çıkışı United karşısında sürdürmenin peşinde.
23.05'te başlayan mücadele beIN SPORTS Max ekranlarından izleyici ile buluşuyor.
CHELSEA - MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE
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Chelsea - Manchester United ilk 11'ler:
Chelsea: Caballero, James, Zouma, Guehi, Alonso, Gilmour, Jorginho, Kovacic, Hudson, Pulusic, Batshuayi
Manchester United: Romero, Lindelöf, Maguire, Rojo, Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Williams, Lingard, James, Rashford