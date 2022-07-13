Todd Boehly'in önderliğindeki konsorsiyumun kulübü satın almasının ardından yeni bir döneme giren Premier Lig ekibi Chelsea, transferde büyük bir hamleye imza attı.

Londra ekibi, Manchester City'den Raheem Sterling'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada İngiliz yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İlk sözleri

Resmi sözleşmeye imza atmasının ardından Sterling şu sözleri dile getirdi: "Her şeyden önce burada olmak bir zevk. Açıkçası şu ana kadar kariyerimde çok şey başardım, ancak hala başaracak çok şey var ve bunu Thomas'ın yönetiminde Chelsea formasıyla yapmayı dört gözle bekliyorum. Londra benim evim ve benim için her şeyin başladığı yer ve şimdi Stamford Bridge'de haftalarca arkadaşlarımın ve ailemin önünde oynama fırsatına sahip olmam inanılmaz. Yakında taraftarlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum."

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon 30 Premier Lig maçında görev aldı ve 13 gol, 6 asistlik katkı vererek şampiyonluk yolunda City'nin önemli parçalarından biriydi.



