Premier Lig'de 17. haftanın en önemli maçında Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaşacak. 16 maçta 26 puan toplayan Chelsea, 6. sırada bulunuyor. 14 maçta 26 puan hanesine yazdıran Manchester City ise 8. basamakta. Arsenal'a 3-1 kaybeden, Aston Villa ile 1-1 berabere kalan Maviler, zirve hattından uzaklaştı. Lampard'ın ekibi, dev rakibini mağlup edip ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor. 6 maçtır kaybetmeyen Manchester City ise serisini zorlu deplasmanda sürdürmeye çalışacak.

Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Stamford Bridge'in ev sahipliği yapacağı Chelsea - Manchester City maçını Anthony Taylor yönetecek. TSİ 19.30'da başlayacak 90 dakika S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Chelsea - Manchester City ilk 11'ler:

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva, Chilwell, Kante, Kovacic, Mount, Pulisic, Werner, Ziyech

Manchester City: Steffen, Cancelo, Ruben Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, Sterling