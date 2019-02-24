Premier Lig'de Liverpool'a birlikte şampiyonluğun en büyük favorisi olan Manchester City ile son dönemde zor günler geçiren Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götürmek için Wembley Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Son dönemde istediği sonuçları alamayan Federasyon Kupası'nda Manchester United'a elenen Chelsea, City'i mağlup ederek taraftarlarına kupa armağan etmek istiyor. Yoluna dolu dizgin devam eden Manchester City ise Guardiola 11. kupasını kazanmanın peşinde.

Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Wembley'de oynanacak dev maç TSİ 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den naklen futbolseverler ile buluşacak.

Muhtemel 11'ler

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Emerson, Kante, Barkley, Jorginho, Pedro, Hazard, Higuain

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Fernandinho, Danilo, İlkay, Silva, De Bruyne, Sane, Sterling, Agüero

Premier Lig'de topladığı 50 puanla 6. sırada bulunan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Chelsea'de İtalyan hoca Sarri'nin finalin de kaybedilmesi halinde, görevine son verebileceği konuşuluyor. Bununla birlikte 60 yaşındaki Sarri, kariyerinde ilk kez bir kupa finalinde takım yönetecek. City menajeri Pep Guardiola ise 11. kupa finalini kazanmak için takımının başında olacak.

Chelsea'de maç öncesi tek eksik İtalyan sağ bek Zappacosta. Manchester ekibinde ise Bravo, Mangala, Mendy ve Gabriel Jesus sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak. Stones ve Delph'in durumu ise maç saatinde belli olacak.