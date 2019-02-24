Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
İngiltere'de sezonun ilk büyük kupası Wembley'de sahibini bulacak. Lig Kupası finalinde Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Bu organizasyonda 5 kez mutlu sona ulaşan iki ekip, 6.kez zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. Peki, Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Premier Lig'de Liverpool'a birlikte şampiyonluğun en büyük favorisi olan Manchester City ile son dönemde zor günler geçiren Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götürmek için Wembley Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Son dönemde istediği sonuçları alamayan Federasyon Kupası'nda Manchester United'a elenen Chelsea, City'i mağlup ederek taraftarlarına kupa armağan etmek istiyor. Yoluna dolu dizgin devam eden Manchester City ise Guardiola 11. kupasını kazanmanın peşinde.
Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Wembley'de oynanacak dev maç TSİ 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den naklen futbolseverler ile buluşacak.
Muhtemel 11'ler
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Emerson, Kante, Barkley, Jorginho, Pedro, Hazard, Higuain
Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Fernandinho, Danilo, İlkay, Silva, De Bruyne, Sane, Sterling, Agüero
Premier Lig'de topladığı 50 puanla 6. sırada bulunan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Chelsea'de İtalyan hoca Sarri'nin finalin de kaybedilmesi halinde, görevine son verebileceği konuşuluyor. Bununla birlikte 60 yaşındaki Sarri, kariyerinde ilk kez bir kupa finalinde takım yönetecek. City menajeri Pep Guardiola ise 11. kupa finalini kazanmak için takımının başında olacak.
Chelsea'de maç öncesi tek eksik İtalyan sağ bek Zappacosta. Manchester ekibinde ise Bravo, Mangala, Mendy ve Gabriel Jesus sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak. Stones ve Delph'in durumu ise maç saatinde belli olacak.