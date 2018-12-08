Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Premier Lig'in 16. haftası dev bir maça sahne olacak. 41 puanla nağmağlup yoluna devam ederek liderlik koltuğunda oturan Manchester City, 31 puan ile 4. sırada bulunan Chelsea'ye konuk olacak. Peki, Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
İngiltere Premier Lig’inde bu akşam dev bir maç oynanacak. Chelsea, son şampiyon Manchester City’yi ağırlayacak. 41 puanla ligin zirvesinde yer alan City’de Claudio Bravo, Mangala, De Bruyne ve Agüero gibi isimler sakatlıkları sebebiyle takımını yalnız bırakacak.
31 puan ile 4. sırada yer alan Mavililer’de ise önemli bir eksik bulunmuyor. İki ekip arasında oynanan son 10 maçta City, 5 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.
Chelsea - Manchester Citymaçı hangi kanalda, saat kaçta?
Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma TSİ 20:30'da başlayacak. Michael Oliver'ın düdük çalacağı dev maç S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Hazard, Giroud
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Delph, Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva, Mahrez, Sane, Sterling