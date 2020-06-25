Şampiyonluk yarışında Liverpool'un bir hayli gerisinde kalan Manchester City, 31. hafta maçında Chelsea'ye konuk olacak. Sergio Agüero'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği maçta kazanmak isteyen City, 3. Leicester ile arasındaki puan farkını açmak istiyor. Son 3 maçta 9 puan çıkaran Chelsea ise güçlü rakibini devirip çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Chelsea - Manchester City canlı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Stamford Bridge'in ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 22.15'te başlayacak. Stuart Attwell'in yöneteceği 90 dakika S Sport ekranlarından naklen yayınlacak.

Chelsea, salgın arası sonrası çıktığı ilk maçta Aston Villa'yı geriden gelip devirmesini bildi. 2 dakika içinde önce Christian Pulisic, ardından da Olivier Giroud maçı Maviler'e getirdi. Gollerde katkı yapan isim ise Cesar Azpilicueta idi... Kritik 3 puan takımı Şampiyonlar Ligi potasında tuttu. Cezası nedeniyle o maçta forma giyemeyen Jorginho kadroya dönüyor. İtalyan yıldız, TD Frank Lampard'ın Manchester City karşısında orta alanda elini güçlendirecek.

Manchester City ise önce Arsenal'i, ardından da Burnley engelini gol yemeden geçti ve 2. sıradaki yerini iyice sağlamlaştırdı. Ameliyat olup sezonu kapatan Sergio Agüero kadroda olmayacak. Salgın dönüşü üst üste 2 maça çıkan David Silva'nın yedekte başlaması, Burnley karşısında süre almayan Kyle Walker, Benjamin Mendy ve Raheem Sterling'in yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.











