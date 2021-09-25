Chelsea-Manchester City (CANLI)

Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea ile Manchester City, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, 5 maçta aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladı. Averajla liderlik koltuğunda oturan Londra ekibi, City engelini aşıp yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor. Tottenham mağlubiyetiyle sezonu açmasına rağmen 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve son olarak Southampton ile 0-0 berabere kalan Pep Guardiola'nın Manchester City'si ise 10 puanla 5. sırada. Manchester temsilcisi, zorlu deplasmanda kazanıp güçlü rakibine ilk mağlubiyetini tattırmayı ve puanları eşitlemenin hesaplarını yapıyor.

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Chelsea-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stamford Bridge'te oynanan Chelsea-Manchester City maçını Michael Oliver yönetiyor. Saat 14.30'da başlayan ve S Sport'tan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.