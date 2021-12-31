2 Ocak tarihinde Chelsea ile karşılaşacak olan Liverpool'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Chelsea maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Klopp, takımda yeni covid vakalarının olduğunu belirterek, "Takımda üç yeni Covid vakamız var ve personelde de birkaç tane daha var, bu yüzden durum şu anda o kadar iyi değil. İsimleri açıklayamıyorum çünkü hala tüm işlemleri ve PCR testlerini yapmamız gerekiyor. Ama yarından sonraki gün kimlerin etkilendiği ve enfekte olduğunu göreceksiniz" sözlerini dile getirdi.

Premier Lig'de bir maç eksiği bulunan Liverpool, 41 puanla 3. sırada yer alıyor.



