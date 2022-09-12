Thomas Tuchel ile yollarını ayırmasının ardından Teknik Direktör Graham Potter ile yeni bir döneme giren Chelsea, takım içerisinde yeni değişimler için düğmeye bastı.

The Times'ta yer alan habere göre İngiliz ekibi, ülkemizde bir dönem Galatasaray 'a danışmanlık yapan ve şu anda Paris Saint-Germain'de görev yapan Luís Campos'u sportif direktörlük görevine getirmek istiyor.

Kulübün yeni sahibi Todd Boehly, Campos'un ara transfer döneminde Graham Potter ile birlikte çalışmasını istiyor.

Köklü değişiklikler

Geçtiğimiz Mayıs ayında Todd Boehly'in Chelsea'yi satın almasının ardından kulüpte köklü değişimler yaşandı. İlk olarak Marina Granovskaia'nın sportif direktörlük görevinden alındı ve Boehly geçici olarak bu görevi üstlendiğini duyurdu.

250 milyon Sterlin harcandı

Yaşanan gelişmelerin ardından Chelsea transfer dönemindem 250 milyon Sterlin'den fazla harcama yaparak kadrosunu güçlendirdi. Ancak istenilen sonuçların sahaya yansımaması ve yaşanan anlaşmazlıkların ardından Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı ve Graham Potter Teknik Direktörlük görevine getirildi.

Galatasaray dönemi

Geçtiğimiz sezonda Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın daveti ile İstanbul'a gelen ve danışmanlık görevi konusunda ismi geçen ancak, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayan Fransız futbol adamı Luis Campos, sonrasında PSG ile anlaşmaya varmıştı.

Kariyerinde Real Madrid, Lille ve Monaco gibi Avrupa takımlarında görev yapan Luis Campos, bu sezon başında Paris Saint Germain’deki tüm transfer operasyonlarını yürütmüştü.



