Chelsea - Liverpool maçının öne çıkan rakamları

Chelsea, Liverpool'u Stamford Bridge'de ağırlarken, Premier Lig'de yenilmezlik serisini altı maça çıkartmayı hedefliyor.

Chelsea 42 puanla ikinci, birinci Manchester City'nin sekiz puan gerisinde, Liverpool 41 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Chelsea, Premier Lig'de evinde oynadığı son maçta Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı ve yenilmezlik serisini beşe çıkardı. Bu seride 2 galibiyet 3 beraberlik aldı. Liverpool'un son lig maçında King Power Stadı'nda Leicester City'e 1-0 yenilerek yedi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sezon istatistiklerine bakıldığında Chelsea'de, Mason Mount ve Jorginho isimleri öne çıkıyor. Mount, yedi golle Jorginho ise attığı 6 golle takımın gol yükünü çekiyor.

Liverpool'da 15 kez gol atan Salah takımın en golcü ismi olurken Premier Lig gol krallığında zirvede yer alıyor.

Chelsea, Premier Lig'de evinde oynadığı son beş maçın üçünü Liverpool'a kaybetti ve son zamanlarda işlerin gidişatı göz önüne alındığında, Liverpool galibiyete takın taraf.

Oran Analizi

Chelsea beraberliğe 3.15 oran verildiği toplam 5 maçta beraberlik çıkmazken, 1.5 üst oranı 1.17 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst bitti.

Liverpool için 1.5 alt oranı 3.3 olduğunda toplam 5 maçın hepsi 1.5 üst bitti.



