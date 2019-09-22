Sezona Frank Lampard yönetiminde istikrarsız başlayan Chelsea ile 5'te 5 yaparak zirveye yerleşen Jürgen Klopp'lu Liverpool karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de haftanın maçı olarak gösterilen Chelsea - Liverpool mücadelesini futbol severler merakla bekliyor. Chelsea - Liverpool mücadelesinin Türkiye'den şifresiz ve canlı olarak ekranlara geleceği duyuruldu.

Chelsea - Liverpool maçı şifresiz hangi kanalda, saat kaçta?

Stamford Bridge'de bu akşam TSİ ile 18:30'da başlayacak mücadele TRTSPOR'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Chelsea - Liverpool muhtemel 11'ler...

Chelsea:Arrizabalaga, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Willian, Abraham

Liverpool: Adrian, Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

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Premier Lig’de haftanın kapışması Misli.com’da… Hem Tek Maç, hem Canlı İddaa oynama imkanı hem de yeni oyun seçenekleri ve daha da cazip oranlar… Geçtiğimiz sezonlara oranla adeta kimlik değiştiren Chelsea bol gollü ve pozisyonlara imza atıyor bu sezon. Lampard’ın gençlerden kurulu kadrosu son olarak Wolves deplasmanından 5-2 ile galibiyetle dönerken Stamford Bridge’te taraftarına henüz galibiyet sevinci yaşatamadı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde de Valencia 1-0 yenilen mavililerde Antonio Rüdiger ve Ruben Loftus-Cheek sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekken, Reece James ile Hudson-Odoi de fit duruma ulaşmadıklarından eksikler arasındalar. Lampard’ın hafta arası riske etmediği N’Golo Kante’ye forma vermesi bekleniyor.

5 maçın 5’ini de kazanarak liderlik koltuğuna oturan Liverpool son olarak Newcastle’ı 3-1 mağlup etmişte ligde ama hafta arası Şampiyonlar Ligi’nde Napoli karşısında 2-0’la kimsenin beklemediği bir yenilgi aldılar. Ligde 15 gol kaydedip kalesinde 4 gol gören Klopp’un takımında Alisson, Clyne, Keita ve Origi’nin sakatlıkları var.

İSTATİSTİKLER NELER DİYOR?

• Liverpool ligde 14 maçtır kazanıyor.

• Liverpool’un son 5 lig maçı 2,5 gol üstü sonuçlandı.

• Liverpool son 8 lig maçında ilk yarı ve 2. yarıları önde bitirdi.

• Chelsea evindeki son 11 lig maçında yenilgi almadı.

• Chelsea evindeki son 6 lig maçının 5’inde en az 2 gol buldu.

• Chelsea’nin bu sezon 5 lig maçının 4’ü 3,5 üstü bitti.