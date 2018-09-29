Premier Lig'de bu sezon henüz bileği bükülmeyen iki takım, birbirlerini devirmek için kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi Liverpool’da Origi ve Oxlade Chamberlain sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Lallana, Lovren ve Van Djik’in durumları maç saati belli olacak. Chelsea’de ise Van Ginkel diz sakatlığı nedeniyle bu maçta kadroda yer almayacak. Pedro, Rudiger ve Loftus-Cheek’in durumu henüz netlik kazanmış değil.

Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak. Dev maç S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Lig kupasında gülen taraf Chelsea

Kupanın 3. turunda, ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Liverpool, Anfield Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Liverpool, 58. dakikada Daniel Sturridge'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Chelsea, 79. dakikada Emerson ve 85. dakikada ise Eden Hazard'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Hazard Salah'ın tahtını sallıyor

Sezona müthiş başlayan Chelsea’nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard, Şampiyonlar Ligi’ni golle açmış, Premier Lig’de 6 maçta 5 kez fileleri havalandırmıştı. Liverpool’da Muhammed Salah ise, Hazard’a oranla bu yıl aynı çıkışı yakalayamadı. Şimdiye kadar, Premier Lig’de sadece 3 gole imza atabilen Salah, en büyük rakibi Hazard’la en son İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında karşılaştı. Ancak bu karşılaşmada da Hazard, Salah karşısındaki üstünlüğünü kanıtladı. Chelsea 1-0 geriye düştüğü maçı 79’da Emerson ve 85. dakikada Hazard’ın (56. dakika sahaya girdi) golleriyle 2-1 kazanırken, 87’de sahaya giren Salah’a takımını yenilgiden kurtaramadı.