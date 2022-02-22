Chelsea - Lille maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ligde aldığı üst üste kötü sonuçlar neticesinde liderin 13 puan gerisinde zirve yarışından uzaklaşan Chelsea için Şampiyonlar Ligi’nin önemi epey arttı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynadığı maçlarda hiç gol yemeyen İngiliz ekibi bu maçların hepsinde galip geldi. Savunmasıyla güven veren ev sahibi ekip oynadığı son 5 resmi maçın 3’ünde de kalesini gole kapattı.

Lille ise geçen sezon ki performansın mumla arar oldu. Son 5 lig maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fransız ekibi bu maçlarda 5 gol bulurken kalesinde ise 8 gole engel olamadı. G Grubu’nu lider tamamlamalarına rağmen oynadıkları futbol Şampiyonlar Ligi seviyesinden çok uzaktaydı.

Tüm konsantrasyonunu Şampiyonlar Ligi’ne çevirmiş Chelsea’nın taraftarı önünde 3 puan alması muhtemel.