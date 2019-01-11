Chelsea kâr rekoru kırdı!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin geçtiğimiz sezonki bilançosu açıklandı. KPMG'nin Football Benchmark verilerine göre Londra kulübü, 2017/18'de kâr rekoru kırdı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen takımın gelirlerinde %23'lük bir artış gözlendiği tespit edilirken kulübün elde ettiği net kârın tam 62 milyon sterlin olduğu belirtildi. İşte rapordaki verilere göre Chelsea'nin gelir dağılımı:

Yayın geliri: 204,1 milyon sterlin

Reklam geliri: 171,8 milyon sterlin

Maç günü geliri: 73,9 milyon sterlin

Oyuncu satışı geliri: 113 milyon sterlin

Net kâr: 62 milyon sterlin

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler