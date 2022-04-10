Chelsea, Khayon Edwards ile temasa geçti

Gelecek sezon kadrosunu gençleştirmek isteyen Maviler, Arsenal forması giyen ve sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Khayon Edwards ile ilk teması kurdu.

Edwards, kulübün kendisine üç kez anlaşma teklif etmesine rağmen, Arsenal ile henüz profesyonel sözleşme imzalamadı.

Genç oyuncu şu anda sırtındaki bir stres kırığı nedeniyle sezonu geri kalanında forma giyemezken durumunu izleyen diğer kulüpler arasında RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach ve Newcastle United var.

Edwards, bu sezon etkileyici performansı ile 22 maçta 17 gol atma başarısı gösterdi.