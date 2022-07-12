Chelsea, Kalidou Koulibaly için harekete geçti! Kim Min-jae detayı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Antonio Rudiger ve Andreas Christensen'in takımdan ayrılması sonrası savunma takviyesi için harekete geçti.

The Athletic'te yer alan habere göre Chelsea'nin Napoli'nin defans oyuncusu Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

31 yaşındaki oyuncunun 40 milyon Eurobonservis bedeli karşılığında uzun vadeli bir sözleşmeyle Chelsea'ye transferini sağlayabilecek olası bir anlaşma üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Napoli ile zorlu müzakereler

İddialara göre İngiliz ekibi, Senegalli futbolcuyla anlaşmaya yakın ancak Napoli ile de anlaşma sağlanması için müzakerelerin zorlu geçmesi bekleniyor.

Maviler ayrıca savunma takviyesi için Presnel Kimpembe, Nathan Ake ve Jules Kounde ile de ilgileniyor.

Koulibaly giderse hedef Kim Min-Jae

Sky Sport'ta yer alan habere göre ise Napoli, yıllık 6 milyon Euro'dan Koulibaly'ye 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etti. Ancak futbolcu herhangi bir geri dönüş sağlamadı. Bu nedenlerle Koulibaly'nin olası bir ayrılığı durumunda Napoli, Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Kim Min-Jae için harekete geçebilir.



