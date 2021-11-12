Chelsea, kulüp kariyerinde 151 maça çıkıp 10 gol atan Kurt Zouma'yı West Ham United'a 35 milyon Euro’ya gönderdikten sonra stoper arayışlarına başladı.

Premier Lig ekibi kadrosuna Szalai katarsa A takımdaki 6. stoper olacak. Sarr ve Chalobah düzenli olarak forma giymediği takımda Szalai’nin forma şansı bulmasını bekleyebiliriz.

Sarr bu sezon Premier Lig'de sadece bir kez ilk 11’de forma giyerken 3 maçta yedek kaldı. Chalobah ise bu sezon sadece 7 maçta ilk 11 maça çıktı.

Attila Szalai’nin kariyeri

Sırasıyla Vac, Vasas, Rapid Wien ve Mezőkövesd takımlarında forma giyen Szalai, Ocak ayında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe 'ye transfer oldu. Sözleşmesi Haziran 2025’te bitecek olan oyuncu ligde 33 maça çıkıp üç gol atarken, Macaristan milli takımı ile toplamda 21 maça çıkma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe ile iyi sezon geçiren ve istatistikleri ile Thomas Tuchel'in dikkatini çeken Szalai, gelişimini devam ettirerek Chelsea’de savunma istikrarı sağlayabilir. Göstereceği azim ve istikrarla savunmanın değişmez ismi olabilir.

Bu sezon Vítor Pereira'nın düzenli oyuncusu olan Szalai, Ocak ayında takımdan ayrılırsa Fenerbahçe’nin kaybı Chelsea'nin kazancı olacaktır. Chelsea'nin 23 yaşındaki oyuncu için gerçekten bir anlaşmaya varıp varmayacağını zaman gösterecek.

Attila Szalai’nin sezon performansı;