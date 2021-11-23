Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Gecenin kapışmasında H Grubu'da iki dev karşı karşıya gelecek. 12 puanla bir üst turu garantileyen Juventus, İtalya'da 1-0 mağlup ettiği son şampiyon 9 puanlı ikinci Chelsea'nin, İngiltere'de konuğu olacak. Juve'ye liderliği garantilemek adına 1 puan yetecek. Chelsea kazanırsa hem garantileyecek hem de zirvenin sahibi son maçlarda belli olacak. Ayrıca Maviler berabere kalırsa, aynı saatteki Malmö-Zenit maçının sonucuna bakmaksızın bir üst turu garantileme durumu var. İki takım daha önce 5 kez karşılaştı; 1 kez Chelsea, 2 kez Juve kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.

Chelsea-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stamford Bridge'te oynanacak Chelsea-Juventus maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Grupta ilk oynanan karşılaşmayı Torino'da Juventus, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Chelsea-Juventus muhtemel 11'ler:

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Ziyech, Havertz

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Chiesa, Kulusevski, Morata