Chelsea-Juventus maçı (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. Gecenin kapışmasında H Grubu'da iki dev karşı karşıya geliyor. 12 puanla bir üst turu garantileyen Juventus, İtalya'da 1-0 mağlup ettiği son şampiyon 9 puanlı ikinci Chelsea'nin, İngiltere'de konuğu oluyor. Juve'ye liderliği garantilemek adına 1 puan yetecek. Chelsea kazanırsa hem garantileyecek hem de zirvenin sahibi son maçlarda belli olacak. Ayrıca Maviler berabere kalırsa, aynı saatteki Malmö-Zenit maçının sonucuna bakmaksızın bir üst turu garantileme durumu var. İki takım daha önce 5 kez karşılaştı; 1 kez Chelsea, 2 kez Juve kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.

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Chelsea-Juventus maçı hangi kanalda?

Stamford Bridge'te oynanan Chelsea-Juventus maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetiyor. TSİ 23.00'te başlayan ve dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Grupta ilk oynanan karşılaşmayı Torino'da Juventus, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Chelsea-Juventus ilk 11'ler:

Chelsea: Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kante, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Hudson-Odoi, Pulisic

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bentancur; Chiesa, Morata