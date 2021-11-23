Chelsea-Juventus maçı (CANLI)
Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki liderlik mücadelesinde Chelsea ile Juventus, kozlarını İngiltere'de paylaşıyor. Zirveyi garantilemek için Juve'ye beraberlik yetiyor, son şampiyon Chelsea ise evinde hem galibiyet hem de rövanşı almak istiyor. Stamford Bridge'te oynanan Chelsea-Juventus maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. Gecenin kapışmasında H Grubu'da iki dev karşı karşıya geliyor. 12 puanla bir üst turu garantileyen Juventus, İtalya'da 1-0 mağlup ettiği son şampiyon 9 puanlı ikinci Chelsea'nin, İngiltere'de konuğu oluyor. Juve'ye liderliği garantilemek adına 1 puan yetecek. Chelsea kazanırsa hem garantileyecek hem de zirvenin sahibi son maçlarda belli olacak. Ayrıca Maviler berabere kalırsa, aynı saatteki Malmö-Zenit maçının sonucuna bakmaksızın bir üst turu garantileme durumu var. İki takım daha önce 5 kez karşılaştı; 1 kez Chelsea, 2 kez Juve kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.
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Chelsea-Juventus maçı hangi kanalda?
Stamford Bridge'te oynanan Chelsea-Juventus maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetiyor. TSİ 23.00'te başlayan ve dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Grupta ilk oynanan karşılaşmayı Torino'da Juventus, 1-0'lık skorla kazanmıştı.
Chelsea-Juventus ilk 11'ler:
Chelsea: Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kante, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Hudson-Odoi, Pulisic
Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bentancur; Chiesa, Morata