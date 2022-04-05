Chelsea, İspanyol rakiplerine kaybetmiyor

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Chelsea sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

Premier Lig temsilcisi İspanyol rakipleri ile oynadığı son 8 Avrupa kupası maçını kaybetmezken bu seride 4 galibiyet 4 beraberlik aldı.

Yenilmezlik serisinin 5 mücadelesinde takımın başında olan Thomas Tuchel bu maçlardan 3 galibiyet 2 beraberlik çıkarttı.

Real Madrid, İngiliz takımları ile deplasmanda oynadığı son 5 Şampiyonlar Ligi maçında galibiyet alamazken bu seride 2 beraberlik 3 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. İspanyol devi Real Madrid son galibiyetini 2014-15 sezonunda Liverpool'u 3-0 mağlup ederek almıştı.