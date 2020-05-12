Chelsea ile Manchester United arasında Moussa Dembele savaşı

İngiltere Premier Lig devleri Chelsea ve Manchester United, Lyon forması giyen golcü oyuncu Moussa Dembele için kıran kırana bir transfer yarışı içindeler.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın bu yaz bazı oyuncuların takımdan ayrılmalarına izin vermek zorunda kalabilecekleri açıklaması sonrası iki takımın da Dembele için girişimlere başladığı belirtiliyor.

Manchester United, uzun bir süredir Dembele'nin peşindeyken Chelsea de bu yaz için oyuncuyu öncelikli transfer hedefi haline getirmiş durumda.

Daily Star'a göre Moussa Dembele'nin iki takım arasındaki tercihi Manchester United olacak. Old Trafford'da forma giymek isteyen Dembele için takımların 60 milyon Pound'u gözden çıkardıkları belirtiliyor.