Chelsea ile Liverpool, Trabzonspor'un yıldızlarıyla kapıştı

Premier Lig'de Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecekken iki takım zorlu maç öncesi birbirlerine Trabzonspor'un yıldızları Sturridge ve Obi Mikel üzerinden mesajlar yolladılar.

22 Eylül 2019, Pazar 06:01
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Chelsea ile Liverpool, Trabzonspor'un yıldızlarıyla kapıştı

İngiltere Premier Ligi’nde haftanın maçında bu akşam Chelsea, sahasında Liverpool’u konuk edecek. Maç öncesi paylaşımlara ise Trabzonspor'un yıldızları damga vurdu.

Karşılaşma öncesinde Kırmızılar, geçen sezon 7. haftada Stamford Bridge’de oynadıkları maçta 90. dakikada Sturridge’in attığı harika beraberlik golünü, “Stamford Bridge’ye yaptığımız son ziyarette... Ne vuruş ama” ifadeleri ile paylaştı.

Chelsea ise Liverpool’a, Obi Mikel’in attığı golün videosu ile yanıt verdi. İki paylaşımda kısa sürede binlerce beğeni aldı.


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