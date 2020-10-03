İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de menajer Frank Lampard, Callum Hudson-Odoi'nin gidişine yeşil ışık yaktı. İngiliz hoca, Hudson-Odoi'nin transfer dönemi kapanmadan kiralık olarak takımdan ayrılabileceğini belirtti.

İsmi Bayern Münih ile anılan Hudson-Odoi, Chelsea'nin son Crystal Palace maçına kadar bu sezon Premier Lig'de süre alamamıştı. Oyuncunun da yeni sezonda Bayern Münih forması giymek istediği iddia ediliyor.

Lampard, Hudson-Odoi'nin yanı sıra Fikayo Tomori ve Ruben Loftus-Cheek'in de kiralık gitmelerine izin vereceklerini açıkladı.