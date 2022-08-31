Chelsea, yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Kalidou Koulibaly ve Wesley Fofana’nın ardından bir stoper transferini daha bitirme noktasına getirdi. Fabrizio Romano’nun haberine göre, Chelsea Hırvat oyuncunun transferi için kulübü RB Leipzig’e 90 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. 20 yaşındaki stoper, transfer tamamlanmasına rağmen bu sezonu şu anki kulübü RB Leipzig’de geçirecek ve 2023 yazında Chelsea’ye katılacak.

Bu transfer İngiliz basınında Chelsea’nin önümüzdeki sezon sonu sözleşmesi bitecek Thiago Silva ile sözleşme yenilemeyeceği ve onun yerine şimdiden yapılmış bir hamle olarak değerlendirildi.

Hırvatistan milli takımının formasını da 10 kez giyme başarısı gösteren Josko Gvardiol, stoper mevkiinin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

Chelsea bu transferi tamamladığı takdirde bu yaz transferler için 350 milyon euro’nun üzerinde bir harcama yapmış olacak.