WNBA Şampiyonu Las Vegas Aces'in MVP ödüllü yıldızı, ABD Milli Takımı'nın Çin'i devirerek altın madalya kazan ve Dünya Kupası final maçının en değerli oyuncusu seçilen Chelsea Gray, Çukurova Basketbol'a transfer olmuştu. 4 kez WNBA All Star maçında forma giyen ve 'kadın basketbolunun Stephen Curry'si' olarak lanse edilen süper yıldız Türkiye'ye transferindeki asıl hedefini açıkladı

"YUVAMA DÖNMÜŞ GİBİYİM"

Amerika'dan Türkiye'ye transfer olan 30 yaşındaki yıldız isim yeniden Mersin'e dönüp Çukurova Basketbol forması giymesiyle ilgili olarak, "Yuvama dönmüş gibiyim. Hava koşulları da doğduğum yer alan California ile benzeşiyor. Tabii ki zamanla daha da alışacağım ama geçiş sürecinde de daha önce de burada bulunmuş olmanın avantajını da yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

"TEKLİF GELİNCE HEMEN KABUL ETTİM"

Çukurova Basketbol Kulübü'nün bir oyuncuya ihtiyacı olacağı her türlü imkanı sunduğunu vurgulayan Gray, "Mükemmel bir tesiste çalışıyoruz, günümüzü burada çok rahat geçirebiliyoruz. Çok net söyleyebilirim ki, daha önce böyle bir tesiste çalışma imkanım olmamıştı. Şampiyonluklar yaşamak, kupalar kazanmak isteyen bir ekiple birlikteyim. Buraya tekrar dönme kararı da bu nedenle benim için çok kolay oldu. Böyle bir tesisi yapan, bu takım için bu kadar büyük hedefler koyan Başkan Serdar Çevirgen'i çok iyi tanıyorum. Onun ne kadar hırslı iddialı olduğunu biliyorum. Başarıyı çok istiyor. Ben de bunu çok istiyorum. Başantrenör Emre Vatansever ile de yaz boyunca birçok kez görüştük, konuştuk. Onlardan teklif gelince hemen kabul ettim. Tek hedefimiz Mersin'e şampiyonluklar getirmek. Bunun için sonuna kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı

Basketbolu çok seviyorum. Bu oyun sayesinde hiç mümkün olmayacağını düşündüğüm birçok fırsata ulaştım. Sevdiğim oyunu oynayabiliyorum ve bununla para kazanıyorum. Dünyayı dolaşma ve her çeşit insanla tanışma imkanı bulabiliyorum. Dünyayı tanıma, kendimi şekillendirme şansını basketbol ile bulduğumu söyleyebilirim.

"TEK EKSİĞİM EUROLEAGUE"

Chelsea Gray, kariyerindeki tek eksiğin Euroleague kupası olduğunu söyledi, "Çukurova'ya dönüş nedenim, bu eksiği de tamamlamak" dedi. Sözlerine devam eden Gray şu ifadeleri kullandı: Dünyanın en iyi point guardı olmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Bulunduğum takımlara kupa kazandırmak, şampiyonluklar yaşatmak, bana güvenenlere bu destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Çukurova Basketbol tercihimde taraftarın da çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Takıma olan ilgileri hep aklımdaydı. Yeniden onlarla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum. Onlar için oynayacağız, bunu bilsinler istiyorum

"BULGUR PİLAVI VE TAVUK SEVİYORUM"

Maçlardan önce müzik dinlemeyi seviyorum. Bazen motive edici, bazen de rahatlatıcı müzikleri seçiyorum. O anki durumuma göre değişiyor. Maç dışında ise Mersin güzel bir şehir. Bazen sinemaya gidiyorum, bazen limanda oturuyorum, bazen AVM'yi tercih edip kahve içiyorum. Türk yemeklerini de seviyorum. Özellikle bulgur pilavı ve tavuk favori yemeklerim. Ama dünya mutfağına da ilgim var. Suşiyi de çok severim.

"YİNE SPORCU OLURDUM"

Basketbolcu olmasaydım yine sporun içinde bir mesleğim olurdu diye düşünüyorum. Çocukken, Avrupa futbolu da oynuyordum. Hareketi seviyorum. Basketbolda örnek aldığım isimler de tabii ki oldu. Magic Johnson, Allen Iverson ve Ticha Penicheiro benim takip ettiğim, örnek aldığım oyunculardı. Onların da etkisiyle basketbolda karar kıldım ve bu tercihimden ötürü çok mutluyum.