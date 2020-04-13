Chelsea, Dries Mertens için yeniden devrede

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin formasını giyen Belçikalı yıldız Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Mertens, corona virüs salgını öncesinde 6.3 milyon Pound düzeyinde bir tutarda sözleşme konusunda Napoli ile anlaşma sağlamıştı. Fakat kulübün salgın dönemindeki politikaları, görüşmeleri durma noktasına getirdi.

Yapılması istenen maaş kesintisini sadece kesilen paranın sağlık veya yardım kuruluşlarına aktarılması şartıyla kabul edeceğini belirten Mertens, kulüp ve stadyum çalışanlarının işten çıkarılması ihtimaline de sert bir tepki gösterince iki taraf arasındaki kontrat görüşmeleri sekteye uğradı.

Daily Mail'e göre ise bu noktada Chelsea'nin yeniden devreye girebileceği belirtiliyor. İngiliz ekibi, kariyerinin son büyük kontratını yapmaya hazırlanan 32 yaşındaki oyuncuya daha cazip bir teklif sunma hazırlığında.