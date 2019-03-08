Chelsea - Dinamo Kiev maç sonucu: 3-0

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Stamford Bridge'de Dinamo Kiev'i ağırlayan Chelsea, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Maça çok hızlı başlayan Maviler'de gol perdesini açan isim 17. dakikada Pedro oldu. Olivier Giroud'nun asistinde topu filelere gönderen Pedro, takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Chelsea, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Boyko'yu geçemedi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Sarri'nin öğrencileri, ikinci gol için yüklenmeye başladı. 65. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Willian, harika bir vuruş yaptı farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Farkı 2'ye çıkaran isim olan Brezilyalı yıldız, 78. dakikada kenara gelirken oyuna Callum Hudson-Odoi dahil oldu.

18 yaşındaki İngiliz oyuncu, oyuna girdikten 12 dakika sonra skoru belirleyen golü kaydetti ve Chelsea, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 14 Mart Perşembe akşamı Kiev'de oynanacak.