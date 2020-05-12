Chelsea, Declan Rice'ın peşinde
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, takımdan ayrılması muhtemel Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin alternatifini buldu. Londra ekibinin Real Madrid'in transfer listesinde bulunan Kante'nin Eflatun - Beyazlılara transfer olması durumunda West Ham United ile büyük bir çıkış yakalayan Declan Rice'ı transfer edeceği öne sürüldü.
Chelsea, takımdan ayrılması muhtemel Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin alternatifini buldu.
Londra ekibinin Real Madrid'in transfer listesinde bulunan Kante'nin Eflatun - Beyazlılara transfer olması durumunda West Ham United ile büyük bir çıkış yakalayan Declan Rice'ı transfer edeceği öne sürüldü.
Chelsea'nin bu transferdeki en büyük rakibi ise Manchester United olarak gösteriliyor.