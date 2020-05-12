Chelsea, takımdan ayrılması muhtemel Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin alternatifini buldu.

Londra ekibinin Real Madrid'in transfer listesinde bulunan Kante'nin Eflatun - Beyazlılara transfer olması durumunda West Ham United ile büyük bir çıkış yakalayan Declan Rice'ı transfer edeceği öne sürüldü.

Chelsea'nin bu transferdeki en büyük rakibi ise Manchester United olarak gösteriliyor.



