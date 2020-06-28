Chelsea, Declan Rice için harekete geçiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni sezon adına transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ziyech ve Werner transferlerini bitiren, Kai Havertz için çalışmalarını sürdüren Chelsea'de gündemdeki son isim West Ham'dan Declan Rice oldu.

Futbola başladığı Chelsea altyapısından yollandıktan sonra West Ham United ile yıldızı parlayan Declan Rice, 21 yaşında eski takımına dönebilir. Ağırlıklı olarak orta sahada görev alsa da stoper özellikleri nedeniyle Lampard'ın onu üçlü savunmanın merkezi haline getirmek istediği belirtiliyor.

The Sun'a göre Chelsea, Declan Rice için 45 milyon Pound'luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.