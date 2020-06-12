Chelsea de Kurzawa yarışına katıldı

PSG ile kontratının sonuna gelen ve takımdan ayrılması beklenen Layvin Kurzawa için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea de devreye girdi.

12 Haziran 2020, Cuma 16:19 Son Güncelleme:
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Chelsea de Kurzawa yarışına katıldı

Fransız devi PSG ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Layvin Kurzawa, takımdan ayrılmaya hazırlanırken oyuncu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de devreye girdiği belirtildi. 

France Football'a göre sol bek arayışlarını sürdüren Chelsea'de Ben Chilwell listenin ilk sıralarında yer alsa da Layvin Kurzawa'nın da menajeriyle görüşmeler başladı. 

27 yaşındaki oyuncu, serbest kalmaya hazırlanırken transferi için Arsenal'in öncelikli konumda olduğu belirtiliyor. Oyuncunun kariyerine İngiltere ve İspanya'da devam etmesi bekleniyor. 

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