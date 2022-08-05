Chelsea, Brighton'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Marc Cucurella ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz devi resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta çok sayıda medya kuruluşundan gelen raporların ardından, Marc Cucurella'nın transferi için Brighton ve Hove Albion ile anlaşmaya varıldığını doğrulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

BONUSLARLA BİRLİKTE MALİYETİ 73 MİLYON EURO

Mavi-beyazlı ekibin kasasından bu transfer için bonuslarla birlikte toplam 73 milyon euro çıkacak. Cucurella geçen sezon 35 maçta 1 gol, 1 asistle oynamıştı. (Skorer)