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Chelsea Cucurella'yı transfer etti

Chelsea ezeli rakibi Manchester City'nin de transfer gündemine gelen başarılı sol bek Cucurella'yı transfer etti. Bu gelişme kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu.

05 Ağustos 2022, Cuma 16:02 Son Güncelleme:
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Chelsea Cucurella'yı transfer etti

Chelsea, Brighton'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Marc Cucurella ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. 

İngiliz devi resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta çok sayıda medya kuruluşundan gelen raporların ardından, Marc Cucurella'nın transferi için Brighton ve Hove Albion ile anlaşmaya varıldığını doğrulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

BONUSLARLA BİRLİKTE MALİYETİ 73 MİLYON EURO 

Mavi-beyazlı ekibin kasasından bu transfer için bonuslarla birlikte toplam 73 milyon euro çıkacak. Cucurella geçen sezon 35 maçta 1 gol, 1 asistle oynamıştı. (Skorer)

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