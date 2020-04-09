Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da liglerin geleceği her ne kadar belirsiz de olsa kulüpler gelecek sezonun planlamasını yapmak için harekete geçtiler. Maddi koşullar olarak zor günlerden geçen futbol kulüpleri satın almadan daha çok bu transfer döneminde kiralık yöntemine gidecekler gibi duruyor.

Sport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de transfer çalışmaları devam ediyor. Chelsea, Brezilyalı yıldız futbolcu Philippe Coutinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Frank Lampard ile genç oyuncuların dinamiğini gören yönetim yıldız oyuncuları da kadrosuna katmak için tüm çabayı harcayacağı öğrenildi.

Bonservisi Barcelona'da olan ve Bayern'de kiralık olarak forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu, Chelsea'den gelen bu teklife sıcak bakıyor. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra düzenli form tutmakta zorlanan futbolcunun Premier Lig'e geri dönemk istediği öğrenildi.

Coutinho bu sezon Bundesliga'da 22 maça çıktı ve 8 gol, 6 asistlik bir performansa imza attı.



