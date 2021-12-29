Chelsea - Brighton & Hove Albion maçının öne çıkan rakamları

Premier Lig'de Chelsea, bu akşam Stamford Bridge'de Brighton & Hove Albion'u konuk edecek.

Chelsea, boxing Day'de Aston Villa deplasmanında önemli bir galibiyet aldı ancak bu galibiyet, Thiago Silva ve N'Golo Kante'nin sakatlıkları pahasına geldi. Thomas Tuchel, Aston Villa'yı 3-1 mağlup ettikten sonra son yedi maçından sadece Wolverhampton mücadelesinde kalesini gole kapattı.

Brighton, Brentford'u Boxing Day'de 2-0 yenerek Eylül ayından bu yana ilk galibiyetini aldı. Brentford maçın büyük bölümünde goller için bastırırken, skoru korumakta oldukça başarılıydılar, ancak güçlü rakibi karşısında işleri bu kez zor.

Oran Analizi

Rakiplerine 6 oran verildiği toplam 12 maçta hiç Chelsea, 1.5 alt oranı 2.95 olduğunda toplam 8 maçın %88 kısmı 1.5 üst, 1.5 üst oranı 1.22 olduğunda toplam 7 maçın %86 kısmı 1.5 üst bitti.



