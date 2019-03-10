Chelsea bir puanı uzatmalarda kurtardı

İngiltere Premier Lig’de Chelsea, sahasında Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kaldı.

10 Mart 2019, Pazar 19:23
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Chelsea bir puanı uzatmalarda kurtardı

İngiltere Premier Lig’de Chelsea, sahasında Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig’in 30. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı’nda Wolverhampton’ı ağırladı.

Konuk takım, 56. dakikada Raul Jimenez’in attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadele boyunca büyük oranda topa sahip olan Chelsea, buna rağmen net pozisyona girmekte zorlandı. Ev sahibi ekip, aradığı golü 90 2. dakikada Eden Hazard ile buldu ve taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla bir maç eksiği bulunan Chelsea, 57 puanla 6’ncı, Wolverhampton ise 44 puanla 7’nci sırada yer aldı.

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