UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Chelsea ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Olivier Giroud'nun muhteşem golüyle ilk maçı kazanan Chelsea, avantajını kullanıp güçlü rakibini kupanın dışına itmek istiyor. Madrid ekibi ise zorlu maçtan istediğini alıp turlamanın hesaplarını yapıyor. İspanyol temsilcisi, Diego Simeone yönetiminde Chelsea'ye konuk olduğu 2 maçı da kaybetmedi. Karşılaşma öncesi Atletico'da eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Chelsea'de ise kart cezalıları Jorginho ile Mount, zorma maçta forma giyemeyecek isimler.

Chelsea-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Allianz Arena'da oynanacak Chelsea-Atletico Madrid mücadelesi 17 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'de başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Chelsea-Atletico Madrid muhtemel 11'ler:

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, Kante, Kovacic, Alonso, James, Werner, Ziyech, Giroud

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Koke, Llorente, Niguez, Felix, Carrasco, Suarez