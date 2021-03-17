Wanda Metropolitano'da 1-0 Chelsea'nin üstünlüğüyle sona eren ilk maçın rövanşında Atletico Madrid, Stamford Bridge'de çeyrek final için tüm kozlarını oynarken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Thomas Tuchel sonrası savunma kalitesini oldukça yukarı çeken Chelsea, ligdeki son 4 maçında gol yemedi, İspanya'da da Olivier Giroud'nun kalp kıran golüyle 1-0 kazanıp tur için avantajı cebine atmıştı. Tuchel, Madrid'de "muhteşem bir mücadele" ortaya koyduklarını söylerken, rövanşta da "aynı ciddiyetle" sahaya çıkıp kazanmak istediklerini belirtti. Mason Mount ve Jorginho cezalı, Tammy Abraham ve Thiago Silva sakat. Orta alandaki cezalı oyuncuların yerine Reece James ve N'Golo Kante'yi ilk 11'de göreceğiz. Hücumdaki "Giroud & Werner" ortaklığı devam edecek.

La Liga'nın zirvesinde yer alan Atletico Madrid ise son olarak Getafe ile 0-0 beraber kaldı ve ligdeki son 8 maçında 5. kez puan kaybetti. Real Madrid ve Barcelona yakın takipte... Jose Gimenez iyileşti, ilk 11'e geri döndü. İlk maçın şanssız ismi Mario Hermoso yerine sol bekte Renan Lodi izleyebiliriz. Gimenez'in savunma partneri de Stefan Savic olacak. Eylül 2015'ten beri Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı deplasman maçlarında golü olmayan Luis Suarez, bu kötü istatistiği sonlandırmak için sahaya çıkacak. TD Diego Simeone de basın toplantısında net konuştu: "Aklımızda sadece kazanmak var!"

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Chelsea, Thomas Tuchel göreve geldikten sonra iç sahada oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapattı!

- Atletico Madrid deplasmanda oynadığı son 6 maçı kaybetmedi. (4 galibiyet - 2 beraberlik)

- Atletico Madrid, Diego Simeone yönetiminde Chelsea'ye konuk olduğu 2 maçı da kaybetmedi. (1 galibiyet - 1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Chelsea kazanır" oldu! %26'lık kesim Madrid'de kazanan Maviler'den Londra'da da galibiyet bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve 1-0'ın rövanşından en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.